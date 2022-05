Olivier MALIDIN

Manager expérimenté, j'ai commencé ma carrière comme conseiller commercial dans l'automobile. Après une mission réussie comme Responsable du service commercial d'une grande marque automobile spécialiste, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le siège de mon groupe actuel pour y développer et mettre en place un projet stratégique pour l'avenir de la commercialisation automobile dans mon département.

En réponse à mes envies de nouveaux challenges, je suis parti en expatriation à Madagascar comme Directeur Commercial de trois sociétés de services toutes aussi diverses les unes des autres: distribution de bouquets de chaînes de TV Satellite, Commerce de la branche voyage (billetterie d'avion et Tour Operator) et Location Courte et Longue durée de véhicules.

Après 4 ans, je me suis vu confier la Direction d'une concession automobile Peugeot à la Réunion. 120 personnes 45 MEuro de CA.

2 ans plus tard, j'enrichissais encore mon expérience en prenant la direction d'un pôle de plusieurs marques internationales et nationales de Location de Véhicules.

Parallelement, j'assurais la Supervision d'actvités nouvelles pour moi: Le TP, le poids lourd, la moto, le vélo, le bateau, la réparation automobile en réseau ainsi que l'importation de pièces et fournitures automobiles.

Membre du Comite de Direction de Peugeot Reunion, je participe activement à la strategie de l'entreprise dans toutes ses dimensions.

Mon ambition : devenir un grand leader en m'appuyant sur les valeurs fondamentales que sont l'équité et la transparence.



Mes compétences :

Gestion

Europe

Location

Automobile

France

TIC

Afrique

Rigueur

Anticipation