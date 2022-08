Manuel APPENDINI

Après un cursus universitaire scientifique, j’ai exercé le métier de consultant en informatique durant presque 20 ans.

Dans les dernières années, je ne me sentais plus à ma place, une envie de plus…



Après une formation en massage Amma Assis, j’ai cherché plusieurs années une activité qui me permettrait de m’épanouir.



Une connaissance m’ayant fait part de son expérience en hypnose, je creuse le sujet.

Intéressé, je prends rendez-vous avec une hypnothérapeute de la région.



Séance qui me surprend et me motive pour me former.

C’est à ce moment, que je découvre l’hypnose SAJECE et sa créatrice Camille Griselin.



Mes compétences :

Chef de projet

Informatique

Gestion de projet

Conseil

Management

Empathie

Ecoute