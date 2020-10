L'aventure Dawan s'est terminée pour moi depuis déjà quelques mois après 6 années d'un plein bonheur professionnel, vraiment très heureux d'avoir terminé ma carrière professionnelle chez Dawan !



Ayant participé au développement de Dawan, je suis certain que celui-ci est loin d'être terminé et que vous serez toujours pleinement satisfaits des services offerts et de leur Qualité.



Bon vent à tous et ... bonnes formations