Laurence HATRAIT

Et si nous nous rencontrions !



Riche d'un parcours professionnel réussi dans les domaines de la création et de la communication, je souhaite aujourd'hui partager et parfaire mes compétences en participant à l'élaboration et la mise en oeuvre de projets collaboratifs.



Une grande capacité d'adaptation ainsi qu'une écoute précise et attentive des besoins propres à chaque secteur d'activités m'ont permis de travailler efficacement sur différents projets transversaux par le biais d'une communication adaptée à chaque public.



Créative, dynamique et polyvalente, c’est donc tout naturellement que je souhaiterai vous accompagner pour que nous construisions ensemble des projets innovants :





- stratégie de communication

- élaboration et gestion de projets

- gestion des réseaux sociaux

- organisation d'évènements

- création et/ou suivi des outils print et web à toutes les étapes....







"Parce que vous êtes unique,de la création à la communication, un accompagnement sur mesure pour vos projets."



Mes compétences :

Communication

Audit

Stratégie de communication

crowdfunding