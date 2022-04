Laurence HAVARD

Impliquée dans les métiers de la formation depuis plus de 20 ans, je coordonne le développement de TNA Formations composée d'une équipe de plus de 40 collaborateurs et formateurs-consultants.



Par ailleurs, j'accompagne nos clients dans la définition des objectifs de formation, la mise en œuvre des projets et la concrétisation des résultats attendus, sur tout le Grand Ouest.



Afin que la formation soit un facteur de progrès pour le salarié et pour l’entreprise, mon rôle est d’écouter, de conseiller, d’adapter et de proposer la solution coïncidant le mieux à leurs demandes.