Marie DELARUELLE

- Mars 2011 à ce jour : fondatrice et dirigeante chez Un Coin de Prairie : prestations culinaires aux entreprises (plateaux repas frais cuisinés maison, buffets et cocktails déjeunatoires, petits déjeuners et pauses).

Notre circuit court regroupe une dizaine de producteurs, artisans de Nantes et son agglomération.

Notre engagement responsable et durable nous amène à proposer à nos clients des produits frais, de saison en utilisant des conditionnements verts doux pour l'environnement.



Lauréate nationale du Trophée des Femmes de l'Economie, Prix de la Performance Commerciale (28/11/2014).

Lauréate Pays de Loire du Trophée des Femmes de l'Economie, Prix de la Performance Commerciale (24/09/2014).

Trésorière du Cercle W, association de cadres et dirigeants (depuis janvier 2015) et membre de FCE (Femmes Chefs d'Entreprises).



- Octobre 2009 à mars 2011 : projet de création d'entreprise.



- Décembre 2008 à septembre 2009 : Responsable d'unité de gestion frais de santé, GMC Gestion/Groupe Henner à Nantes.

Société de courtage, spécialiste de la protection sociale collective et de la couverture des expatriés.

Gestion d'un portefeuille d'entreprises de 67000 assurés et ayant-droits. Management d'un plateau d'appels de 18 gestionnaires.



- Mai 2007 à août 2008 : Directrice du magasin DECATHLON de Vannes (2700m², 70 collaborateurs).



- Mai 2005 à avril 2007: Directrice Adjointe du magasin DECATHLON de Rennes Betton, en charge de l'exploitation (8200m², 80 collaborateurs).

Suivi de fin de chantier et ouverture en octobre 2005.

Gestion de la sécurité des biens et des personnes, management des équipes de vente, gestion du compte d'exploitation et réalisation des budgets.



- Janvier 2003 à avril 2005 : Responsable Evénementiel région Ouest pour DECATHLON, à Nantes (organisation du salon annuel VitalSport : 15000 visiteurs sur deux jours).



- Mars 2001 à décembre 2002 : Responsable de rayon (équitation) puis de secteur (chasse, pêche et équitation) pour DECATHLON Atlantis, à Nantes.



- Mai 1999 à février 2001 : Responsable Evénementiel puis Commerciale pour une agence d'événementiel spécialisée dans l'accueil, à Nantes.



Mes compétences :

Management projet

Management d'équipe

E-commerce

Distribution

Commerce

Service client

Analyse des besoins