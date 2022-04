Delphine BASTET

Un parcours riche et varié dans des secteurs multi concurrentiels tels que les Assurances et les Ressources Humaines m'a conduite à développer des savoir-faire transférables :



- Analyse et élaboration de plans d'actions et d'indicateurs de performance

- Management et accompagnement au changement des collaborateurs

- Contrôle et suivi des activités

- Conduite et gestion de projets



Ma capacité d'adaptation, mon sens de l'analyse et du résultat me permettent d'être opérationnelle très rapidement dans le pilotage d'une équipe dans le secteur de l'Assurance.



Mes compétences :

Développement commercial B to B

Management de la Qualité ISO 9001 version 2008

Fédération d'équipes pluridisciplinaires

Développement des compétences et des performances

Négociation Grands comptes

Recrutement

Gestion de centre de profit

Recouvrement de créances

Conduite du changement

Pilotage de centre de Relation Clients

Management

Assurance santé

Prévoyance

Négociation commerciale