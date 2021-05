Lionel SERRA

Passionné Directeur Commercial Sr., issu de lIAE de Management de Bayonne et Ingénieur-Maître en Marketing-Vente à lIAE de Lille, je cherche après une forte expérience à létranger (Mexique), continuer ma carrière en France afin de pouvoir développer mes compétences entrepreneuriales et managériales au sein de l'équipe commerciale d'une entreprise nationale.



Avec plus de 15 ans d'expérience en Direction Commerciale et Direction de marque, mon profil analytique et proactif me permet d'être un élément déterminant dans la résolution de problème et le développement commercial.



Mon fort sens des responsabilités me permet d'atteindre mes objectifs en comptant sur l'appui de mon equipe commerciale fortementy motivée par mon management basé sur l'exemple, le développement et l'autonomie personnels.



Trilingue, mon expérience à l'étranger dans des entreprises internationales. m'a donné la flexibilité et l'adaptabilité, indispensables pour assurer un développement sain et durable au sein d'un marché en constants changements.