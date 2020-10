Philippe GRIMALDI

Spécialiste du recrutement par approche directe/chasse de compétences SAP depuis 1999 à plein temps et salesforce.com (SFDC) depuis 2010.



Recrute toute l'année des consultants (juniors/expérimentés/seniors), des chefs de projets/responsables de domaines, des architectes techniques ou fonctionnels, des directeurs de projets/programmes/mission SAP et salesforce/SFDC. Tous profils SAP et salesforce/SFDC recherchés : techniques/fonctionnels/technico-fonctionnels/commerciaux.



Mes compétences :

Recrutement IT

VENTE B to B

Recrutement

Consultant

Head hunting

Conseil

Salesforce.com

CRM

SSII

Sourcing

Talent acquisition strategist

Communication ciblée de recrutement

Recrutement par approche directe