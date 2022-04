Laurence Hélène HIÉ

Je recherche un emploi de secrétaire, j'ai fait beaucoup de frappe, de duplication, de facturation, et tout le secrétariat courant.

J'ai assuré le secrétariat de plus de 900 dossiers d'expertises judiciaires, plus les expertises pour les particuliers.



Mes compétences :

Ciel gestion

Ciel compta

Reliure

Duplication

Standard

Facturation

Vocabulaire juridique et de l'architecture

Orthographe

Reprographie

Dactylographie

Excel (bases)

Microsoft Word

CIEL Gestion commerciale