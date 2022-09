Laurent BARAOU

Né à Bazas (Gironde) j'ai interrompu mes études supérieures pour accepter mon premier emploi en qualité de Directeur de la Création chez un éditeur de jeux de rôles (Paris). Puis j'ai créé ma propre entreprise d'édition avant de devenir Chef des Ventes dans une entreprise de fournitures informatiques, puis Responsable de la Communication dans un groupe de jeux électroniques, Directeur Commercial d'un groupe de presse, et finalement Manager Commercial au sein du Groupe La Poste (Paris et Yvelines) avant de créer mon entreprise de commercialisation de vins (Basée en Eure et Loir à proximité des Yvelines).

Parallèlement j'écris des livres et des articles sur les vins et j'ai rejoint les associés du siteArray (magazine gourmand en ligne).

En septembre 2011 je prends en charge le développement commercial de l'offre publicitaire pour l'Appli iPhone QBQM - et l'outil d'accord mets-vins via queboire@qbqm.fr (services édités par Vin & Progrès SAS).

Depuis mars 2013 j'ai recentré mes activités sur l'écriture et le conseil commercial, communication et marketing.

Début 2020 j'ai décidé de concentrer mes activités en Gironde ; en particulier en développant mes propres vins.

Mes compétences :

Viticulture-Œnologie

Marketing

Édition

Management