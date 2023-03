Kevan RUSSELL

1980: Un projet d'installation en agriculture, vient ensuite une passion pour le vin et la vinification.



2006 : Concrétisation d'un projet de longue date après 15 ans de révision comptable et conseil en gestion dans le secteur agricole et viticole.



Après un long combat avec les banques j'ai pu faire l'acquisition de 9 hectares de vignes sur le magnifique terroir de Villespassans en appellation Saint-Chinian, équiper une petite cave et créer le domaine Pech de Lune.



Les vignes sont conduites en lutte raisonnée, sans hebicides, sans engrais chimique. Vendanges manuelles.



Premier millésime, coup de coeur dans le Guide Hachette des Vins 2009.

www.hachette-vins.com/le-guide-hachette-des-vins/domaine-pech-de-lune-20096982.html



"Seule, dans le règne végétal, la vigne nous rend intelligible ce qu'est la saveur de la terre."

Colette.