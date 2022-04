Laurence HENKINET

Traductrice assermentée près la Cour Supérieure de Justice de Luxembourg



Interprète de conférence dans les langues suivantes :



Français langue A

Anglais langue B

Espagnol langue B

Italien langue C

Portugais langue C

Catalan langue C



Traduction Assermentée



Une traduction assermentée est le rendu sans modification du texte d’origine de la langue de départ dans une autre langue étrangère.



Une traduction assermentée d’un document, d'un témoignage ou d'un discours, de quelque nature que ce soit, n’est pas un acte anodin à confier à des mains non expertes.



Le client s’attend à obtenir un document ou une interprétation irréprochable quant à la fidélité du travail de traduction assermentée par rapport au contenu de la langue source vers la langue cible.



Une traduction doit être aussi fidèle que possible au texte d'origine.



Une traduction assermentée doit être donnée dans une qualité de langue irréprochable, tout en en respectant le style.



A fortiori, lorsqu'il s'agit d'un document à caractère officiel, la rigueur et la fidélité de la traduction assermentée à laquelle s'attend le client est encore plus grande.



Il s'agit donc de confier ce travail de traduction assermentée sine varietur (sans aucune modification et, qui plus est garantie) à des experts, à savoir des Traducteurs Assermentés dûment inscrits sur la liste des experts judiciaires de la Cour Supérieure de Justice de Luxembourg dont ils dépendent.



Nous nous engageons donc à fournir une traduction assermentée de qualité, et nous engageons de ce fait notre responsabilité s'agissant de la traduction assermentée fournie.



Nous traitons essentiellement de traductions français anglais espagnol portugais italien et catalan assermentées vers ces mêmes langues dans les domaines les plus divers.



N’hésitez pas à faire une demande de devis gratuite et sans engagement ou contactez-nous à l'adresse suivante: henkinet_laurence@hotmail.com.



En tant qu'inteprètes de conférence et traducteurs assermentés, nous assurons des traductions et interpétations certifiées, rapides, exactes et raisonnables en prix.



En tant que traducteur assermenté, nous effectuons par conséquent toute traduction assermentée dans le cadre de démarches officielles, traduction assermentée français anglais de tous les textes juridiques, contrats commerciaux ou autres, destinés à des organismes officiels et tous les textes devant donc présenter un caractère officiel.



Chaque traduction assermentée à caractère officiel doit toujours être effectuée par un traducteur assermenté doté de qualités, dûment inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour Supérieure de Justice dont il dépend.



Une traduction assermentée effectuée par un traducteur assermenté est valable auprès de tous les tribunaux, les ministères, les mairies, et universités au Luxembourg et a l’étranger et comportent le cachet et la signature du traducteur assermenté.





Votre interlocuteur est spécialisé dans les domaines les plus divers :



- Traduction Technique

- Traduction Juridique

- Traduction Commerciale

- Traduction Bancaire

- Traduction Financière

- Traduction Médicale

- Traduction Industrielle

- Traduction de tous documents officiels



Mes compétences :

Traductrice

Traduction

Interprète