Pourquoi un coach ?

La pratique régulière et assidue d’une activité sportive requiert une motivation permanente. C’est le rôle de votre coach, je vous motive et vous fais progresser pour atteindre vos objectifs. Je vous garantis une pratique du sport en toute sécurité, de manière adaptée, tout en répondant à vos questions et vous donnant des conseils diététiques.



SPORT & FOOD Thierry Richaud



coach.thierrysf@gmail.com

http://www.facebook.com/pages/Sport-Food/440009092680408





Coaching Sportif

Thierry ancien danseur de l’école Rosella Hightower ( Béjart à Chopinot ) et triathlète de haut niveau ( de Embrun à Noosa ) s'est inspiré du concept des entraineurs personnels répandu aux Etat Unis pour créer SPORT & FOOD et ainsi proposer son savoir aux personnes désirant découvrir ou s'améliorer dans une pratique sportive. Thierry, le coach de Sport & Food a pour mission de vous conseiller, vous accompagner et vous motiver pour atteindre votre objectif forme et bien-être que ce soit chez vous, en salle de sport, sur votre lieu de travail ou en extérieur. En établissant un programme spécialisé en fonction de votre âge, niveau d'aptitude , objectif et emploi du temps, Thierry assure un suivi personnalisé et progressif, garantissant une motivation constante et des progrès réguliers. Allez au delà du sport, grâce aux conseils diététiques : retrouvez une alimentation saine et équilibrée en accord avec votre pratique.

Venez découvrir votre coach lors d'une première séance où vous établirez vos objectifs et votre bilan diététique.

Le coach ne vous impose rien en terme d'activité mais vous propose les différentes voies possibles pour atteindre votre but en fonction de vos préférences et de vos antécédents. sportifs ou physiques.



Les avantages du coaching sportif:



La motivation

La motivation est un facteur très important dans la progression et donc l'obtention de résultats. Généralement la motivation nait à la rentrée de septembre ou en janvier pour la nouvelle année. Cependant cette motivation diminue rapidement et très vite des excuses sont trouvés pour ne pas aller s'entrainer. , la fréquence de vos entrainements diminue, les résultats attendus n'arrivent pas et vous finissez par abandonner l'activité sportive. Avec un coach votre motivation reste constante. Votre coach vous permet d’être régulier dans votre travail et d’atteindre votre objectif. Votre coach vous soutient, vous encourage et crée une ambiance conviviale afin de tirer le meilleur de vous-même.



Le gain de temps

Le coach sportif se déplace chez vous, dans votre salle de sport ou sur votre lieu de travail. Pas de temps perdu dans les transports. Le coach sportif s'adapte au mieux à votre emploi du temps et peut intervenir tous les jours de 8h à 21h. Vous gardez le contrôle, optimisez votre temps et économisez ce bien précieux



La sécurité

Votre coach sportif vous garantit la réalisation d'exercices efficaces en toute sécurité, , et vous corrige , grace à lui pas de risques de bléssures.



Les résultats

Les résultats sont la récompense des efforts fournis. Cependant il faut savoir attendre avant de voir les premiers résultats.. Il faudra entre 1 et 3 mois pour voir des changements concrets .Votre coach est là pour vous montrer vos progrès et adapter votre entrainement.



Mes compétences :

Perte de poids au naturel

Sport au naturel

Alimentation saine

Pédagogue et formateur

Ecoute client

Donner du sens