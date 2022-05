Le style de T Barthe est définitivement groovy allant de la Soul à l’Electro en passant par le Funk , le Disco , le Nu Disco , et la House .



https://www.mixcloud.com/TBARTHE/chrisms-day/



Il peut , bien sur, aussi animer des soirées plus commerciales en mixant les hits de manière très personnelle .

Aussi il affectionne les sets Lounge où son coté créatif peut s'exprimer entre jazz et et classiques re visités :



https://www.mixcloud.com/TBARTHE/chillout/

https://www.mixcloud.com/TBARTHE/jazzhouse/





Sites et liens :

http://soundcloud.com/dj-t-barthe

https://www.mixcloud.com/thierry-richaud/

https://www.facebook.com/T-Barthe-140879249286401/



Les clients qui m'ont fait déjà confiance pour soirées d'entreprises :

Groupe Royer, Stratégies Magazine , Le Silmo , Lenôtre , Voyages SNCF, Make Up Forever, Sephora, Mazars, L'Oréal , Marie, Chanel .



Les bars et discothèques :

Le Suncity ( Paris ), Le Kube ( Hotel Paris ). L'usine ( Belval ) , Le Rex Club ( Paris ) Le Moon City ( Paris ) Le Queen ( Paris ) Les Folies Pigalles ( Paris ) , Le Boy ( Paris ) , La Charette Café Theatre ( Romans ), Le Bancel bar ( Valence ,) Le Dépôt Club ( Paris) ...



En professionnel je mixe avec mon propre matériel, sous logiciel Traktor et aussi en vinyl et Dalle tactile de mix EMulator.

Je me déplace sur toute la France.



Musicalement

Thierry



tel: +33650224576

dj.tbarthe@pointuresprod.com



Mes compétences :

DJ