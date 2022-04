Laurence HENRY

Nous sommes un prestataire parmi les plus anciens et les plus importants opérant dans l’industrie éolienne.



Propre, renouvelable, offrant des opportunités de développement économique, nous croyons en cette énergie du vent.



Nous intervenons depuis le développement des systèmes électriques jusqu’aux travaux de maintenance en passant par l’installation de gros composants ;



REETEC France fait partie du groupe REETEC, fondé en 1996 et filiale à 72% d’EDF Energies Nouvelles qui agit également dans la production d’ énergies renouvelables pour un développement durable et viable ;



Le secteur éolien est plein essor, et dans une démarche de qualité, notre volonté est de répondre au mieux aux besoins de nos clients et partenaires.



Pour accompagner notre développement, nous recherchons :



- des Techniciens de Maintenance (H/F) :

