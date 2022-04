Cyril DESREUMAUX

Basé sur Puteaux, mon activité consiste à développer des parcs éoliens. Je coordonne les différents prestataires et bureaux d'études depuis les phases amont d'un projet jusqu'au autorisation administrative et à la cession des droits.



Issu d'une double formation universitaire (physique) et école d'ingénieur (UTC), je me suis rapidement orienté vers la gestion et l'autonomie énergétique, veritable enjeu mondial pour notre ère industrielle.



C'est en Inde que j'ai participer à l'electrification rurale en EnR (PV) pour accompagner le développement de villages isolés.



De retour en France, j'ai continué à m'impliquer dans le développement des énergies renouvelables en travaillant pour EDF EN France comme Ingénieur Projet puis EOLE RES. C'est au sein de ces deux structures incontournables du marché éolien que j'ai approfondi mes connaissances en gestion de projets éolien et photovoltaïque raccordés au réseau électrique. J'y ai découvert une activité passionnante à l'interface de l'industrie et de l'environnement.



Mon parcours personnel m'a amené à travaillé depuis Paris pour Global Wind Power, structure danoise historiquement partenaire de VESTAS. Depuis Puteaux, j'assume le poste de Chef de projets sur la moitié nord de la France. Je travaille à la fois sur les aspects prospectifs lié à la conquète de nouveaux marchés ainsi que sur pilotage du développement technique et politique de Projets identifiés et sécurisés, en conformité au nouvelles règlementation ICPE





Ma mission consiste à faire vivre un portefeuille de projets éoliens la région Grand-Nord : prospection de nouveaux sites, coordination et obtention des autorisations nécessaires au dépôt du permis de construire et DDAE.



cela inclu en particulier:



•Identification technique de sites potentiels, études de préfaisabilité



•Communication et concertation avec les élus et les administrations (présentations, évènementiel)



•Gestion de projet : coordination et suivi des études techniques, planification



•Réponse aux appel à projets photovoltaïques portés par les collectivités.



•Participation aux groupes de travail



Mes compétences :

Énergies renouvelables

Chef de projets

Développement

Photovoltaïque