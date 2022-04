Laurence HERBIN

Passionnée par la communication des organisations, j’essaie de renouveler en permanence mes connaissances et apporter des solutions innovantes autour des marques et de leur notoriété.

Depuis le début de ma carrière, j’ai évolué au sein de différentes structures de taille PME dans les domaines de la vente puis de la communication commerciale et dans le marketing.

J’occupe désormais le poste de chargée de communication chez extremIT à Villeneuve d’Ascq. Accompagnement des ventes, développement de nouvelles gammes de solutions, déploiement de la stratégie digitales, j’ai la chance d’occuper un poste transverse dans une grande autonomie d’action.

Créée en 2000, extremIT est une société prestataire de services informatiques de 35 personnes. Elle s’adresse aux PME / PMI de la région des Hauts de France et compte aujourd’hui 650 PME clientes présentes sur de nombreux secteurs d’activités. extremIT propose à ses clients un ensemble de prestations qui couvrent tout type de système d’information (progiciels, logiciels, transformation digitale, parc informatique, conseil, formation et assistance) avec trois services complémentaires, le pôle solutions applicatives, le pôle solutions web & digitales et le pôle réseau & sécurité informatique.

Mes domaines d’expertise incluent : la vente BtoB, la communication, le digital et le marketing.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont extremIT peut vous accompagner autour de vos solutions informatiques, contactez-moi !