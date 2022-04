Laurence HISTRE-TRAGER

Compétences:

Conduite de projets - Gestion et développement d'événementiels et de partenariats publics et privés.

Assurer l’organisation, la coordination et le suivi général d'un événement.

Coordonner et suivre les relations presse (écrites, télévisées et web).

Proposer un plan de communication.

Rédiger des articles valorisant les ressources et actions territoriales (communication grand public).

Proposer, créer et concevoir des chartes graphiques de supports de communication et imaginer leurs déclinaisons.

Rédiger des conventions, chartes partenariales, évaluation, fiches projets, enquêtes, jeux thématiques, marchés publics, actes administratifs, cahiers des charges.

Analyser et exploiter des retombées économiques.

Effectuer une veille technologique et concurrentielle.

Management:

Proposer (recruter , sélectionner , suggérer), coordonner, gérer, former et animer une équipe de 2 à 150 personnes. (prestataires publics / privés/ associatifs/sociaux).

Gérer et assurer la coordination et l'accueil protocolaire des intervenants et des interventions (de 8 à 100 personnes).

Informatique et nouvelles technologies :

Maîtriser la bureautique usuelle (word, excell, power point, access)

Administrer un site internet (typo3)

Utiliser les techniques de PAO (photoshop, Illustrator)

Langues :

Anglais : lu et parlé



Projet professionnel:

Accroître mon expérience et mes compétences

Selon les 4 facettes de mon profil :

Gestion de projet-Communication-Management-Développement durable

Dans une structure dynamique au sein d'une équipe réactive et motivée.

Idéalement, je souhaite m'investir pour développer la stratégie d'une collectivité en tenant compte des enjeux du développement durable.

Formations :

Conduite et gestion de projet (méthodologie de développement, outils).

Environnement juridique et institutionnel des collectivités territoriales.

Techniques de communication et d'animation de réunions

Organisation et fonctionnement des finances publiques locales.

Mode de gestion et d’achats publics.

Rédaction et suivi de marchés publics.

Gestion et répartition du temps de travail.

Relation élus /fonctionnaires.

Responsabilité administrative, juridique et pénale du cadre territorial.

Internet Typo 3.

Préparation au concours d’attaché.

Licence professionnelle «activité et technique de communication spécialité management de l’événementiel ».



Personnalité :

Autonome-organisée-rigoureuse-dynamique-enthousiaste-consciencieuse-esprit d’initiative-

aisance relationnelle-ouverture d’esprit-

capable d'anticipation, d'écoute, d'échanges et de réactivité.



Mes compétences :

Communication événementielle

Stratégie de communication

Conduite de projet

Management opérationnel

Project Management Office

Gestion budgétaire