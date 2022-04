Laurence HOARAU-DIJOUX

Après avoir collaboré avec des artistes créolophones à Paris et une belle expérience de Volontaire de Solidarité Internationale aux Seychelles, je pose à nouveau mes bagages à La Réunion, à l'antenne de France Volontaires pour la région Afrique australe et océan Indien.



Créée en 1963, anciennement appelée Association Française des Volontaires du Progrès (AFVP), France Volontaires est devenue une plateforme associative à la fin de l'année 2009. Présente dans une cinquantaine de pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique Latine et dans la zone océan Indien, l’association fédère une cinquantaine de membres. Poursuivant sa mission d’envoi de Volontaires de Solidarité Internationale, en mobilisant ses propres VSI (anciennement appelés "Volontaires du Progrès") pour des missions indemnisées de 12 mois (minimum), France Volontaires contribue à développer et à dynamiser les différentes formes d’engagements relevant des Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES). Par ailleurs, membre fondateur de l’Agence du Service Civique, France Volontaires contribue à la mise en œuvre de l’engagement de Service Civique à l’international.



Œuvrer pour la promotion du volontariat et contribuer à l'engagement solidaire sont des missions qui me tiennent particulièrement à cœur !



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Gestion de projet

Culture

Cinéma