Tbwa\ GLOBE GROUP

Groupe de communication basé dans l'Océan Indien. 40 collaborateurs. Communication media et hors media, web strategy, community managing, event strategy, production de flux TV...

TBWA\GLOBE représente le groupe TBWA.

Sociétés du groupe :

TBWA\GLOBE (agence conseil communication)

TBWA\LA MATRIX (agence conseil en stratégie digitale & réseaux sociaux)

EVENT 56 (agence conseil en stratégie événementielle sur la zone Océan Indien : production et gestion de grands événements de type concerts, congrès, conception et gestion de street marketing, marketing opérationnel...).

ON EN PARLE MERCREDI (société de production audio-visuelle qui travail en local, national et international en production de documentaires, production d'émissions TV, production de clip & de pub).



Mes compétences :

Publicité

Pilotage grands comptes internationaux

Digital & réseaux sociaux

Production émissionsTV, documentaires

Marketing stratégique

Communication 360°

Appartenance à un réseau mondial