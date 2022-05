Nicolas LALANDE

Une expérience de 9 ans dans la photographie, j'ai tout d'abord développé mon activité professionnelle dans le domaine de l'édition en créant un magazine gratuit bimestriel sur l'événementiel sportif à La Réunion, "sport events".



Puis, j'ai commencé à travailler dans le domaine du web en tant que journaliste/pigiste pour la rubrique sport du portail internet Réunitoo.



Depuis septembre 2010, en plus de ma vie de photographe, j'en vis une seconde; celle d'un Community Manager freelance. Une fonction que j'ai tout d'abord exercé pour des agences de communication pour lesquelles j'ai créé, animé, développé des communautés d'internautes sur les réseaux sociaux.



Depuis cinq ans, j'interviens directement auprès des entreprises. Je leur apporte des conseils en communication, en web marketing. Je les accompagne dans leur stratégie de communication, leur influence sur internet, et plus particulièrement sur les réseaux sociaux.



Depuis trois ans, je m'oriente vers la formation, (J'ai appris, je transmets). Je réalise des conférences, je forme le personnel au Community Management et (parce qu'il faut garder le contact), je suis moi-même Community Manager freelance.



Mes compétences :

Photographie

Conseil en communication

Blogging

Stratégie d'entreprise

Relations publiques

Community management

Social Media

Webmarketing

Stratégie de communication

Réseaux sociaux

Communication de crise

Formation professionnelle continue