Nicolas LALANDE

Manager depuis plus de 12 ans, je coordonne des projets stratégiques d’envergure dans des environnements en forte croissance et innovants.

Pour atteindre les objectifs ambitieux fixés, je m'appuie sur mon ouverture d'esprit, un investissement personnel fort ainsi que sur des méthodologies internationales éprouvées tel que la certification PMP® ou Lean 6 Sigma.

Mon parcours professionnel s’articule autour de développements de projets pour des compagnies internationales dans différents secteurs d'activités.

Mon activité au sein du Groupe Arkea consiste à accompagner les équipes commerciales de Financo dans le développement et le suivi de partenaires, en supervisant et coordonnant des projets stratégiques (Optimisation de process métier, projets de Data Management, de dématérialisation, d'Apps…) toujours en ligne avec les contraintes fixées (budget, planning, qualité, gestion des risques, légales...).



Mes compétences :

CMMI

MEGA 2009

Ms office

MS Visio 2002

Ms project

PMP

Insurance

Assurance

Risk Management

Chef de projet

BPM

Scrum

Agile Development

Lean 6 sigma