Fort de mon expérience en Management transversal, je suis sensible à la qualité, la performance, l'amélioration continue et la planification des activités de production.

Je souhaite mettre mon esprit humain et pragmatique au profit d’une production industrielle challengeante.



Mes compétences :

Agri-business

Audit

Etude concurrentielle

Adaptabilité

Relationnel

Organisation

Animation d'équipe

Management transversal

Gestion de projet