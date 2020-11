Harisolo RASOLOFONIAINA

De formation initiale scientifique et un approfondissement spécifique en Informatique de gestion, j’ai finalisé mes études en management des SI en organisation d’entreprise.



Je déploie depuis plus de 20 ans mes expériences dans le milieu des assurances (14 sociétés), notamment en ce qui concerne les problématiques et les projets de management des SI (plus de 40 projets à l'actif).



Mon profil mixte une dimension technique de l’Informatique et une compétence métier des assurances, aussi bien en tant que client que fournisseur. Il fait également apparaître la vision théorique du milieu universitaire et celle de la pratique du terrain dans le monde professionnel.



Mes compétences :

Audit

Urbanisation

Microsoft Project

Réponse aux appels d'offres

Appels d'offres

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Conduite de projet

Cahier des charges

Spécifications fonctionnelles