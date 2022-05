Diplômé du Master ''Banque et Finance'' de l'université Paris Dauphine.

J'occupe le poste d'inspecteur au sein de l'inspection générale du groupe BPCE.

L'inspection réalise des missions d’audit et de conseil, afin d'évaluer les risques et de se positionner sur la gestion et le management des entités du groupe.



Mes compétences :

Retail

Risk manager

Finance

gestion