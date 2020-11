Stéphane STRTAK

Diplômes : Diplômé d'Expertise Comptable (DEC), DESS en Juricomptabilité (fraude, litige, évaluation de préjudices, forensic / expertise judiciaire) HEC MONTREAL, DESCF, MSTCF



Fonctions actuelles : Directeur des relations entreprises et de la formation professionnelle - Membre du Comité de Direction - Responsable de la filière Expertise Audit et Contrôle (EAC) - Grade Master (Permet l'obtention de 5 UE / 7 au DSCG) - Enseignant chercheur - ISC PARIS



Fonctions antérieures : Responsable du pôle Finance et Audit - Responsable du MBA Audit et Contrôle de Gestion (MBA ACG)



Domaines d'enseignement : contrôle et audit internes, prévention et détection des fraudes, création et reprise d'entreprises, contrôle de gestion, comptabilité, finance.



Expériences professionnelles :

- 10 ans en cabinets d'audit et d'expertise : Cailliau Dedouit et Associés - CDA, Organisation Conseil Audit - OCA, Cabinet Assistance et Conseil) : Chef de service judiciaire et responsable de bureau (fraude, litige, évaluation de préjudices, expertise judiciaire) - Expert comptable stagiaire

- 10 ans d'enseignement dans des universités parisiennes, écoles de commerce et de management, CCI, Chambre de Métiers, écoles de comptabilité



Domaine de recherche et publication : fraudes



Autres expériences en enseignement :

- SciencesPo Paris : Maître de conférence en comptabilité (Master Finance et Stratégie)

- Université Panthéon-Assas (Paris II): Le juriste et les techniques comptables et financières (Diplôme de l'Institut du Droit des Affaires)

- Université Paris Dauphine : Enseignement de travaux dirigés - Comptabilité approfondie (LSO - L3 Ex MSG)

- Université Sorbonne : Comptabilité et finance (Master Fiance et MOSEF)

- Groupe IGF : Contrôle de gestion (DCG - épreuve 11)

- ISG : Evaluation d'entreprises

- EDC : Contrôle de gestion



Mémoire DEC : Etat des lieux et problématique en matière de compétence, de formation et d'information en France concernant les missions d'expertise comptable des fraudes et des litiges



Mes compétences :

Formation

Direction

Management

Contrôle de gestion

Enseignement

Commissariat aux comptes

Préjudices

Comptabilité

Expertise judiciaire

Gestion des litiges

Entrepreneuriat

Insertion socioprofessionnelle

Expertise comptable

Finance d'entreprise

Lutte contre la fraude