Charles-Henry MICHEL

Bonjour,



Je suis passionné par les problématiques de Jeunesse (notamment basées sur les principes de participation), et de Développement local et territorial, toujours basées sur la participation (ici des habitants ou usagers). C'est mon métier.

Je cherche à établir de nouveaux contacts pour échanger dans ces domaines et peut-être construire ensemble des projets.



Mes compétences :

Développement territorial