Licenciée en sciences physiques et diplômée de l’ESM Paris (Master en Management), Laurence Honnorat a fondé et dirige depuis 2007 Innovaxiom SAS, une structure dédiée à augmenter les connaissances, à analyser les possibles et à améliorer le processus décisionnel. Innovaxiom évolue principalement dans le domaine des sciences et des technologies. Laurence Honnorat mène une activité de recherche en sciences cognitives et anime des séances de réflexion pour la prise d'orientations stratégiques, dans le contexte industriel et au sein d’unités de recherche. Elle prend en charge des modules d’enseignement du cursus des grandes écoles sur les thèmes de la créativité, des techniques d’émergence d’idées et de la mise en place d’unités de travail créatif au sein de l’entreprise. Elle est à l’origine de l’ouverture en 2012 de Innovaxiom Corp, basée à Boston. Innovaxiom Corp vient de lancer « Out of Atmosphere » dont la mission consiste en une double exploration, celle de l’Univers et celle des idées. Ceci pour lancer des défis, fonder de nouveaux espoirs et créer de nouvelles entreprises.



Mes compétences :

Ressources humaines

Étude de marché

Direction générale

Conseil

Marketing

Communication

Formation

Veille technologique

Management