Laurence IZGI

Ma créativité et mon gout pour le contact humain m'ont tout naturellement conduit vers le domaine du marketing. Au cours de mes différentes expériences, j'ai exploré les différentes facettes du marketing. Dynamique, polyvalente et consciencieuse, j'ai à cœur de mener à bien toutes les missions qui me sont confiées, pour ainsi concourir à la réussite de l'entreprise.







Mes compétences :

Marketing Direct

Marketing stratégique

Marketing Opérationnel

Gestion de projet web

Community manager

Référencement web

Rédaction web

Gestion E-commerce

Gestion de l'E-réputation

Emailing et Newsletter d'entreprise

Stratégies webmarketing

Gestion des ventes évènementielles

Relations Presse

Marketing

Puériculture

Webmarketing

Internet