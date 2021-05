Laurence JALBERT-MERIÇER (MERICER)

Bonjour à tous,

J'ai été récemment certifiée praticienne Sophrologue.

Ce fut soudainement une évidence. Le chemin a pris son temps mais le temps est d'une grande valeur.

J'ai aimé chacune de mes aventures et les personnes rencontrées ; elles m'ont beaucoup appris et m'on fait "devenir". Je vous remercie toutes et tous.



"Toute histoire a une fin, mais dans vie, chaque fin annonce un nouveau départ."



Prochainement, je pourrai vous proposer mes compétences dans ce domaine au sein de votre entreprise.

Et je serai heureuse de partager cette nouvelle aventure avec vous.