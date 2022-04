Laurence JEAN-BAPTISTE

.Mise en place et actualisation de business plans

.Animation et pilotage de processus budgétaire et analytique

.Reporting, analyse des écarts, optimisation de process, phases d'alertes et mesures correctives



Expertise logicielle :

.SAP R/3 3.1

.Oracle Hyperion (PLANNING 9.x, ESSBASE 7.x)

.Cognos Impromptu

.MS Office(dont VBA pour Excel, ACCESS)



Mes compétences :

Assurance

Assurance de Personne

Budget

BUDGET – CONTROLE DE GESTION

Business

Business plan

Comptabilité

Comptabilité analytique

Contrôle de gestion

Essbase

Gestion budget

Hyperion

Hypérion Essbase

Pilotage

Planification