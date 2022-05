Torres JEAN-BAPTISTE

Fort de 40 années d'expérience, Siplan réalise intégralement les plans et consignes de sécurité incendie ainsi que tout autre produit de signalétique.



Nos plans sont conçus sur place par nos équipes de dessinateurs et conformément aux normes en vigueur.



Nos produits de signalétique sont directement fabriqués dans nos ateliers, ce qui nous permet de pouvoir vous proposer des prix très intéressants et de nous adapter à toutes vos demandes spécifiques.



Présents au Mans, à Ivry sur seine et à Perpignan, nous distribuons sur toute la France et garantissons de courts délais de livraison.



L'ensemble des produits que nous vous proposons est conforme à l'arrêté préfectoral du 4-11-1993 ainsi qu'aux arrêtés préfectoraux et décrets ministériels relatifs à la sécurité.



Nos panneaux, consignes et plans respectent les normes:



* NF X 08 070 pour les plans

* NF X 08-003 relatives aux couleurs de sécurité

* ISO 6790 concernant les symboles



Mes compétences :

Accessibilité

Commercial

Sécurité

Sécurité incendie

Signalétique