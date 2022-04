Sylvain TORRES

Management :

- Animation et coaching des équipes, développement des compétences et des performances

- Analyser, écouter et fédérer un collectif autour d'un objectif commun



Organisation et pilotage

- Mise en place de nouvelles structures et de nouveaux outils

- Gestion et pilotage de flux clients



Vente et négociation

- Vente en B to C et en B to B

- Négociation de contrats avec des partenaires



Contrôle et gestion

- Suivi et contrôle des activités avec mise en place de points de vigilance et d’actions correctives

- Gestion des budgets commerciaux



Mes compétences :

Créatif

Marketing

Négociation

Organisation

Commerce

Pilotage

Assurances

Banque

Management

Finances