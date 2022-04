Laurence JOBARD

Professionnelle expérimentée en management dans le domaine de la sante, récemment diplomée de la faculte Jean Moulin - Lyon 3 en Master droit et management des structures sanitaires et sociales, je souhaite mettre en oeuvre mes nouvelles compétences acquises lors de ce cursus universitaire et mon expertise de terrain sur un poste de direction de structure sociale de taille moyenne ou de management de pôle dans une structure sanitaire.



Mes compétences :

gestion des ressources humaines, recrutemennt, éva

conduite de projet , accompagnement du changement,

analyse budgetaire, diagnostic medico economique

management de la qualite et gestion des risques

identification, modelisation et optimisation des p

aisance relationnellle