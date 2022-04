Laurence JOBARD

Après des études dans le domaine des réseaux, mon dernier stage en entreprise m'a permis de m'orienter vers le secteur bancaire.

Ma première expérience a été d'être chargée d'affaires pour les professionnels. Par la suite, je me suis dirigée vers le domaine des Risques.

Cette double "casquette" me permet aujourd'hui de connaître à la fois les contraintes du réseau et les impératifs de gestion du risque.

Au sein de BNP Paribas depuis presque 15 ans, je suis une adepte des créations de structures. Après un poste d'adjointe au sein d'une Agence Crédit, puis référente sur les risques au sein du Pôle Régional Risques, je viens d'intégrer le Pôle Régional de Contrôle en tant qu'adjointe, un nouveau challenge dans cette création de structure.



Mes compétences :

Créatif

Esprit créatif

Management

Organisation

Adaptabilité