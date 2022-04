Catherine KIENZLER

Mes différentes expériences en management d'équipes, gestion de centres de profits et développement commercial m'ont permis de me sensibiliser à la gestion des ressources humaines en entreprise: l'humain au cœur de la réussite!



La nécessité de recruter, fidéliser et accompagner les bons profils me parait essentielle à la vie et survie de toute entreprise, c'est pourquoi je souhaite accompagner, conseiller, les entreprises dans leur développement.



Et pour en savoir plus sur moi il suffit de continuer votre lecture!



Mes compétences :

Commerce

Management

Ressources humaines

Gestion des compétences

Recrutement

Business development