Laurence JOLY

Après une Licence de Lettres et une école d'architecture d'intérieur (LISAA IDEA), puis un petit détour dans le domaine artistique, mes sources d'inspiration sont vastes et guident mon travail au quotidien!



Créative, j'imagine votre charte graphique et décline celle-ci sur tous supports:

dossier de presse, affiche, cartes de visite, catalogue...



Je travaille aussi beaucoup dans le domaine de l'édition (beaux livres, magazine) tant en tant que DA et rédactrice.



A votre disposition pour de nouvelles missions!







Mes compétences :

Créative

Conscience professionnelle