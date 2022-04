Christophe BENNET

Gestionnaire de services et de projets culturels dans la Fonction publique.



Management général avec une dominante 'enseignement musical', pilotage d'activités. Responsabilités de services et de réseaux mobilisant de 20 à 400 salariés et management de cadres.



Spécialisation : politiques culturelles, management, mais aussi création de spectacles et recherche universitaire dans le domaine de l'histoire culturelle, de la musique et des médias.



Mes compétences :

Culture

Enseignement

Management

Management culturel

Programmation

Programmation culturelle

Recherche

Développement culturel