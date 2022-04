Laurence JOSSERAND

Maitrîse de Word (niveau expert), Excel (niveau correct), logiciel de payes, logiciel de facturation, GPAO,



Parle Anglais (niveau intermédiaire et italien (niveau scolaire)



Aptitude à la négociation commerciale, très bon relationnel.



Animations commerciales et Promotion des ventes : Recrutement et placement de personnel, gestion de personnel (DUE, contrat de travail, payes), prospection, briefing,compte rendu clients, négociation de budgets.





Administration des ventes : traitement des commandes, réalisation des dossiers de fabrication, planification, gestion des délais, suivi des indicateurs, traitement des non conformités,





Commercial : prospection, étude des besoins, recherche de produits, chiffrage, négociation de prix (clients et fournisseurs), finalisation des ventes