Laurence JOUANGUY

Entrée en 1986 à Capgemini en tant que développeur, j'y ai fait toute ma carrière en évoluant au fil du temps sur des missions de développement, d'analyse puis de responsable d'équipe avant de prendre des projets en totale autonomie. Mon parcours m'a amenée de Paris à Nantes en passant par Bordeaux et Limoges au gré des différentes missions dans des secteurs économiques trés différents puisque j'ai commencé dans l'aéronautique et ensuite je suis intervenue chez des clients de l'industrie, des services publics, des télécoms et maintenant de la finance.





Directeur de projet :

Equipe de 10 à 40 personnes - Budget de 11 000 jours

Responsable de la relation Client, Préparation et animation des comités de pilotage, Suivi financier et facturation, Animation des équipes, Suivi des plannings, Mise en place et suivi des process qualité, Elaboration et suivi des contrats

Participation au déploiement de CMMI

Définition et mise en place des process de l’offshore et déploiement

Elaboration et participation aux réponses à appels d’offres, Avant-vente sur le centre de service



Référent managérial de 12 collaborateurs :

Evaluation annuelle

Définition de plans de formation annuels

Suivi des plans de progression professionnelle



Mes compétences :

Banque

Chef de projet

Directeur de projet

Finance

Informatiques

Mainframe

Management

Management projet