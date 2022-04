Laurence JUJARD

Diplomée d'une maîtrise de sciences économiques, d'un DESS de Techniques de Banque "Gestion Internationale de Fortune", de l'ITB, j'occupe un poste de Private Banker au sein d'une banque internationale.

Je parle couramment anglais et italien.

Je renseigne, conseille, informe, une clientèle haut de gamme qui s'attend à recevoir un service de qualité.

Je me dois de déceller les clients à potentiel et ceux dont le profil ne correspondant pas à la clientèle haut de gamme de Private Banking.



Mes compétences :

Banking

Banque

Conseiller clientèle

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

gestion de patrimoine

Gestionnaire

Gestionnaire de Patrimoine

Private banking