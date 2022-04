Laurence JUJARD

Bienvenue sur mon profil.



Après 10 années dans la défiscalisation immobilière, je me suis engagée dans une réorientation professionnelle.



En 2014 j'ai complété ma formation en droit des affaires et en gestion par le DU Gestion de l'emploi et de l'insertion que j'ai validé à l'Université de Nice.

Après un stage de 6 mois à la Métropole Nice Côte-d'Azur - au Plan local pour l'insertion et l'emploi, j'ai occupé un poste de chargée de mission au sein de la Fondation ACTES.



L'éducation et la formation m'ont toujours beaucoup intéressée, c'est pourquoi de février 2015 à juin 2017, j'ai occupé différents postes (assistanat de direction et gestion administrative et financière) au sein du Rectorat de Nice.

J'ai réussi en 2017 le concours interne Adjaenes de l'Education Nationale. J'occupe un poste de secrétaire de direction au sein du SAIO.



De nature investie et collaborative, je souhaite enrichir mon parcours et développer mes compétences dans la fonction publique. Mon expérience est riche et diversifiée, mes compétences généralistes (qualités relationnelles et rédactionnelles, esprit d'analyse et de synthèse, connaissances juridiques, gestion, RH).



Mes compétences :

Organisation du travail

Gestion de projets

Ecoute & Initiative

Esprit d'équipe

Réactivité et sens de l'initiative

Pack office

Force de proposition et d'anticipation

Animation de réunions

Encadrement d'équipe

Compétences rédactionnelles

Conseil

Relations humaines

Lean management

Pédagogie