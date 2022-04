Laurence KAGIALIS

N'utilisant que très peu Viadeo, si vous souhaitez me contacter et échanger avec moi merci de vous rendre sur mon profil Linkedin : https://fr.linkedin.com/in/laurencekagialis



CE QUI M'ANIME...



• Développer des activités, rechercher de ressources propres, commercialiser des offres de services

• Mobiliser des partenariats, animer des réseaux d’entreprises, coordonner des professionnels

• Assurer des actions de promotion, de marketing digital et de communication

• Conduire des démarches qualité services rendus - satisfaction client et maintenir des certifications

• Gèrer des projets et partciper à l’amélioration continue des processus

• Contribuer à la transition numérique à des fins économiques et de commercialisation d’activités



"Je suis polyvalente, adaptable, proactive, communicante et curieuse. Je souhaite m'investir dans des missions de développement économique, de recherche de partenariat ou dans des démarches qualité pour améliorer les services rendus et la satisfaction de la clientèle."



Au cours de mon parcours, j'ai acquis des capacités d’adaptation et une polyvalence qui me permettent de mener à bien des missions de gestion de projet, de développement économique, de démarche qualité et de transition numérique avec une expertise en partenariat, en animation de réseau, en recherche de ressources, en promotion, en communication et en webmarketing.



Mes qualités relationnelles me permettent de travailler avec les équipes et mon sens du service client à co-construire avec les partenaires.



Je mets mon enthousiasme et mon énergie au service de projets et des équipes. La qualité des relations et l’organisation sont au cœur de mes engagements. Je travaille facilement dans la transversalité et ne manque pas d'initiatives.



N'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse d'échanger avec vous sur des thématiques communes ou d’envisager une future collaboration au sein de votre entreprise.



A bientôt

Laurence





# EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DANS LES DOMAINES...

Formation continue et professionnelle, démarche qualité et amélioration continue, loisirs, culture, services, hôtellerie et restaurations (CHR), commerces, artisans Taxis, agence locale de développement économique, tourisme, associations, institutionnels, université, recherche, espaces verts et environnement



