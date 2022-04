Organisée, doté d'un tempérament commercial fort, j'ai su construire mes stratégies de vente lors de mes différentes expériences au sein de différents groupe tel que 3 SUISSES, Carglass, COMAREG et Nutrition et Santé notamment.

Véritable patron de mon secteur, j'ai plaisir à animer un réseau tant qu' à recruter et à former des merchandiseurs que des animatrices commerciales.

Mes compétences en marketing vente, ma formation en droit du travail, ma connaissance des OPCA me permettent de relever de nouveaux challenges de manière autonome sur les secteurs d'activités suivant :

Officine, GMS, et organisme de formation. Je pense que l’enthousiasme,le dynamisme,la pugnacité, l'expérience, l'esprit d'équipe et le faite d'être communicante sont les vecteurs de la réussite.

Recruteur : si mon profil répond à toutes vos attentes, contactez moi! Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous.

Cordialement, Laurence KEMPNICH





Mes compétences :

Marketing opérationnel

Droit social

Commercial

Anglais courant

Formatrice

Médical

Animation d'équipe

Animation de réseau

Publicité

Psychologie

Agroalimentaire

Recrutement

Marchandising