Pour une market unit de ILLINOIS TOOL WORKS, Je traduit la stratégie de l’entreprise en politique globale des ressources humaines afin d’assurer sa compétitivité et sa rentabilité.

J'ai 10 ans d’expérience en management des ressources humaines en environnement industriel et commercial pour PME et Multinationales a l'international.

Je suis bilingue, de nationalité française et américaine.