Laurence KIPFER DELPRAT

Directeur Qualité et Service Clients

- Evaluer auprès de nos clients la qualité de service et percevoir leurs attentes

- Contribuer à consolider et étendre le portefeuille Clients



Auparavant :

Responsable de 2 départements 'Propositions commerciales' et 'Business Intelligence" (Etudes, veille et recherche documentaire).

Management d'une équipe de 9 personnes.



Expérience :

A la croisée des domaines du Marketing, de la Finance et de la Communication

Expérience des métiers du Conseil, de l'Analyse financière et du Conseil en communication financière



Compétences :

- Stratégie de développement : écoute, perception des attentes, reco. pour développer un portefeuille clients,

- Conseil : force de proposition, pouvoir de conviction, formation,

- Communication : rédaction, coaching à la prise de parole,

- Management : équipe, gestion de projet, responsabilité budget,

- Opérationnel : définition et mise en œuvre de plans d’actions.



Mes compétences :

Conseil

Communication financière

Propositions commerciales

Business development

Proposal management