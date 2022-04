Laurence KOCH

Welcome ! Je suis une esthète hédoniste du Sud Ouest de la France.

Femme et mère épanouie, mes différents métiers me passionnent... La gestion d entreprise, le travail de la matiére, l énergie des couleurs, l'aménagement interieur selon les préceptes du Feng Shui , et la géobiologie.

Le mieux être pour le mieux vivre ou l inverse...



Décoratrice matiériste , je partage également ma passion avec mon époux Alexandre, artisan compagnon peintre stucateur, spécialisé dans la réalisation d'enduits décoratifs 100% à la chaux (Stucs, Marmorino, Tadelakt), l'application de peintures minérales (Keim, Farrow&Ball ,Little Greene,...), la pose de revêtements muraux (papiers peints Elitis, Feuille de pierre naturelle flexible Naturamat...), la réalisation de sols et murs en béton ciré.



Assistante de direction indépendante, je peux vous aider dans la gestion administrative et comptable de votre activité (Artisans, TPE, PME/PMI...)... De façon ponctuelle ou de façon régulière.



Mes honoraires sont factures à l heure ou forfait.