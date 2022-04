Laurence KOUASSI

Titulaire d'une double formation en Droit et Anglais juridique, Bilingue en Anglais et Français, je poursuis jusqu'en septembre 2016 ma formation à l'Ecole du Barreau, avec pour objectif l'exercice en tant qu'avocate en droit des affaires.



Acquises au sein de multinationales (The Walt Disney Company France, le Cabinet Norton Rose, la Société Générale, Sage, Smartbox;...), mes expériences les plus significatives sont en lien avec ce projet professionnel.



Elles m'ont permis de mettre en œuvre mes compétences rédactionnelles et mon sens du travail collectif, qualités que je compte mettre en pratique au sein de mon activité professionnelle.



Mes compétences :

Rédaction

Droit immobilier

Droit des contrats

Contentieux

Droit des sociétés

Droit de la distribution

Droit international des affaires

Traduction juridique

Gestion des risques