Laurence KOURA

Cavalière de haut niveau, membre de l'équipe de France de 1982 à 1992.

Ayant moi même travaillé avec des grands noms de l'équitation tels que Georges Calmom, Hervé Godignon, Marcel Rozier, Jean d'Orgeix,...

J'ai coaché plusieurs élèves au niveau national et je donne des stages de perfectionnement depuis 1982...

Arrivée en Thailande depuis peu, je cherche à développer cette activité.

De plus, j'ai créé un concept de centres de Thalassothérapie pour chevaux et souhaite le développer sur l'Asie.

Mes compétences et mon expérience professionelle m'ont amené au conseil et à la réalisation d'audits sur les structures équestres quelqu'elles soient: élevage, compétition, soins, tourisme, développement durable, marketing,...

Et pour finir,aimant les vielles pierres, je vous propose, pour organiser vos séminaires, vos journées d'études, vos conférences de presse, des soirées d'exception, votre mariage, ou simplement pour vos vacances, de privatiser une demeure de charme. Pour tout renseignement :Array

Ma vie m'a permis d'obtenir cette grande diversité et je souhaite pouvoir la partager avec vous pour un enrichissement mutuel.



Mes compétences :

Art

Décoration

Musique

Recherche